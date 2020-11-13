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Звезда "Х-Фактора" умер в возрасте 28 лет

Звезда "Х-Фактора" умер в возрасте 28 лет
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram Филиппа Левшина

В четверг, 12 ноября, скоропостижно скончался певец Филипп Левшин. Парню было всего 28 лет.

О смерти звезды талант-шоу "Х-Фактор" сообщил пиар-специалист Андрей Царенок.

"Дорогие друзья! Только что сообщили, что после серии сложных операций, которые были в течении последних двух недель, сегодня утром не стало нашего друга Филипп Левшин - остановилось сердце", - сообщил Царенок.

В сообщении отмечается, что Левшин долгое время болел панкреатитом. Он перенес около 20 хирургических вмешательств и потерял 20 кг веса.

Филипп Левшин участвовал в кастинге песенного талант-шоу "Х-фактор" в 2011 году. Запомнился зрителям тем, что после отказа послал судей и звукорежиссера. После этого его карьера пошла в гору.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после неудачной операции скончалась украинская журналистка Раиса Руденко.

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Все по теме:

Смерть, Х-фактор, Альманах 2020, Филипп Левшин.

Автор:

Телеграф
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