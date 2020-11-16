Лев Лещенко пожаловался на нищету

Российский и советский певец Лев Лещенко пожаловался на то, что из-за пандемии многие эстрадные исполнители оказались на грани нищеты.

Об этом он рассказал в интервью Говорит Москва.

По словам Лещенко, ему и самому приходилось обращаться за помощью к друзьям.

"Я не говорю о наших 20-30 звёздах, да, они накопили какие-то деньги, но остальные-то люди бедствуют", - сказал он.

Также он посетовал на то, что артисты, в отличие от пенсионеров, не получают даже пенсию.

"Семь или восемь месяцев нет концертов, нет средств к существованию, у людей на хлеб нет", - добавил Лещенко.

Несмотря на то, что концертов нет уже более полугода, артистов не освободили от налоговой нагрузки. Так они продолжают платить, в частности, транспортный налог и налог на недвижимость.

"Представьте себе, как можно прожить семь месяцев, вообще не получая ни копейки денег. Хорошо, помогают бабушки, дедушки, мамы, папы содержат", - рассказал певец.

Как сообщалось ранее, певец и продюсер Валерий Меладзе ранее призвал российских звезд бойкотировать съемки в развлекательных программах к Новому году. Сделал это он ради того, чтобы обратить внимание на незавидное положение местной эстрады.