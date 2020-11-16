Скачать
Понедельник, 16.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Пионтковский рассказал, чем Трамп расстроил Путина
Пионтковский рассказал, чем Трамп расстроил Путина
Пашинян нашел крайнего в капитуляции Армении в Карабахе
Пашинян нашел крайнего в капитуляции Армении в Карабахе
Это издевательство: заместительница Степанова возмутила советом предпринимателям
Это издевательство: заместительница Степанова возмутила советом предпринимателям
Россия могла захватить Херсонщину, но ее обманули: открылись любопытные детали
Россия могла захватить Херсонщину, но ее обманули: открылись любопытные детали

Лев Лещенко пожаловался на нищету

Лев Лещенко пожаловался на нищету
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российский и советский певец Лев Лещенко пожаловался на то, что из-за пандемии многие эстрадные исполнители оказались на грани нищеты. 

Об этом он рассказал в интервью Говорит Москва

По словам Лещенко, ему и самому приходилось обращаться за помощью к друзьям.  

"Я не говорю о наших 20-30 звёздах, да, они накопили какие-то деньги, но остальные-то люди бедствуют", - сказал он. 

Также он посетовал на то, что артисты, в отличие от пенсионеров, не получают даже пенсию.  

"Семь или восемь месяцев нет концертов, нет средств к существованию, у людей на хлеб нет", - добавил Лещенко. 

Несмотря на то, что концертов нет уже более полугода, артистов не освободили от налоговой нагрузки. Так они продолжают платить, в частности, транспортный налог и налог на недвижимость. 

"Представьте себе, как можно прожить семь месяцев, вообще не получая ни копейки денег. Хорошо, помогают бабушки, дедушки, мамы, папы содержат", - рассказал певец. 

Как сообщалось ранее, певец и продюсер Валерий Меладзе ранее призвал российских звезд бойкотировать съемки в развлекательных программах к Новому году. Сделал это он ради того, чтобы обратить внимание на незавидное положение местной эстрады. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Лев Лещенко, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свекор внезапно устроил ревизию в доме невестки: матерное видео стало хитом сети
02 Россия могла захватить Херсонщину, но ее обманули: открылись любопытные детали
03 Травма Влада Ямы и картонные "зрители": чем запомнился четвертьфинал "Танців з зірками"
04 Молдова выбрала нового президента: чем известна Майя Санду и что она говорит об Украине
05 Пугачева обнародовала завещание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция во время пандемии: все носят маски, а на жилье и экскурсиях можно сэкономить
Турция во время пандемии: все носят маски, а на жилье и экскурсиях можно сэкономить
Вблизи Сицилии проснулся вулкан: появились фото и видео
Вблизи Сицилии проснулся вулкан: появились фото и видео
Верховную Раду впервые в истории возглавила женщина
Верховную Раду впервые в истории возглавила женщина
Как Юлия Тимошенко менялась с годами
Как Юлия Тимошенко менялась с годами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь