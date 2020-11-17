Не смогла показать сексуальность: кто покинул «Супер топ-модель по-украински» в пятом выпуске

В понедельник, 16 ноября, состоялся 5 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински", в котором девушки должны были продемонстрировать свою сексуальность и женственность.

На помощь девушкам в новом выпуске пришли Анна Ризатдинова и Вера Брежнева. Анна помогала девушкам с растяжкой, а Вера – оценивала бьюти-видео, которое рекламировало фирменный продукт певицы – помаду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от супер топ-модель по-украински (@topmodel_ukrain)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Одной из задач на этой недели была необычная – фотосессия. Ее задание – позировать в образах не очень-то и сексуальных профессий - кондукторши, уборщицы и продавщицы магазина. С на первый взгляд простым заданием справились далеко не все.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новий канал (@novy_channel)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новий канал (@novy_channel)

Многие девушки справились с заданиями на этой неделе, однако были и «неудачницы». И в номинацию попали Амина и Ира Ротар.

Амину часто называют "серой мышкой" на проекте, ведь девушка по натуре очень скромная. Даже решение экспертов перекрасить ее в розовый цвет не помогло девушке выделиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Ира Ротар пришла на проект с кучей комплексов, да еще и с лишним весом. Крупные бедра очень мешали девушке на протяжении всего шоу, и показать скрытую сексуальность Ире тоже помешали.

Однако Амине эксперты решили дать еще один шанс. А вот Ира уехала домой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Ранее, "Телеграф" рассказывал об участниках проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной.