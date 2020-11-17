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Не смогла показать сексуальность: кто покинул «Супер топ-модель по-украински» в пятом выпуске

Не смогла показать сексуальность: кто покинул «Супер топ-модель по-украински» в пятом выпуске
11:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В понедельник, 16 ноября, состоялся 5 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински", в котором девушки должны были продемонстрировать свою сексуальность и женственность.

На помощь девушкам в новом выпуске пришли Анна Ризатдинова и Вера Брежнева. Анна помогала девушкам с растяжкой, а Вера – оценивала бьюти-видео, которое рекламировало фирменный продукт певицы – помаду.

 
 
 
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Одной из задач на этой недели была необычная – фотосессия. Ее задание – позировать в образах не очень-то и сексуальных профессий - кондукторши, уборщицы и продавщицы магазина. С на первый взгляд простым заданием справились далеко не все.

 
 
 
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Многие девушки справились с заданиями на этой неделе, однако были и «неудачницы». И в номинацию попали Амина и Ира Ротар.

Амину часто называют "серой мышкой" на проекте, ведь девушка по натуре очень скромная. Даже решение экспертов перекрасить ее в розовый цвет не помогло девушке выделиться.

 
 
 
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Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Ира Ротар пришла на проект с кучей комплексов, да еще и с лишним весом. Крупные бедра очень мешали девушке на протяжении всего шоу, и показать скрытую сексуальность Ире тоже помешали.

Однако Амине эксперты решили дать еще один шанс. А вот Ира уехала домой.

 
 
 
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Ранее, "Телеграф" рассказывал об участниках проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной.

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Все по теме:

Топ-модель по-украински, Супер топ-модель по-украински.

Автор:

Телеграф
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