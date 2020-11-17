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Дмитрий Комаров растрогал сеть рассказом о главном «подарке» от родителей

Дмитрий Комаров растрогал сеть рассказом о главном «подарке» от родителей
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

17 ноября у известного телеведущего Дмитрия Комарова семейный праздник – его родные брат и сестра отмечают день рождение.

В честь этого события Дмитрий решил рассказать интересную историю их рождения и показал архивные и современные снимки с виновниками торжества – Ангелиной и Николаем.

«Это был сюрприз для всех, включая маму и врачей» - написал Комаров.

Все это потому, что УЗИ в советской клинике в 1989 году родителям Комарова показало только одного ребенка, а родилось двое. Дмитрий отмечает, что удивлены были все, кроме него, ведь он же просил у родителей и братика и сестричку.

«Как сейчас помню 17 ноября 1989 года. Была поздняя ночь. Приехала бабушка по маминой линии - Ангелина. Зазвонил домашний телефон. Потом папа подошел к бабушке и сказал: «Ангелина Михайловна, поздравляю, у вас родилась внучка». Бабушка произносила что-то восторженное. Папа, выдержав небольшую паузу, спокойно сказал: «А ещё у вас родился внук» - рассказывает Дмитрий.

На тот момент телеведущему было 6 лет. И вот в столь «юном» возрасте он уже умел пеленать, мыть, убаюкивать и гулять с 2 колясками сразу (двойная не входила в лифт).

«Когда все мы стали взрослыми, я наконец осознал степень бесконечного счастья и благодарности родителям за "подарочек". Сегодня Лина и Коля - не только мои брат и сестра, а реально мои лучшие друзья» - говорит Дмитрий.

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Ранее, «Телеграф» писал, что Дмитрий Комаров рассказал об отдыхе со своей супругой и работе в период пандемии коронавируса. 

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Телеведущий, Дмитрий Комаров.

Автор:

Телеграф
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