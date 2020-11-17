Алла Пугачева показала черно-белое селфи с Галкиным

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала на своей страничке в Инстаграм новый снимок со своим супругом, шоуменом Максимом Галкиным.

Черно-белое селфи 71-летнея артистка сопроводила стихом, который посвятила мужу.

«Скоро нам в окне покажут черно-белое кино. Белый снег на землю ляжет, черной землю стать обяжет. Нам кайфово все равно», — написала Алла Борисовна под снимком, добавив к стиху смайлики сердечки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

В комментариях фанаты не смогли не отметить красоту помолодевшей певицы и пожелали всего самого наилучшего паре.

«Муж такой довольный!) Светится как Лампочка!», «Ах какие вы классные», «Здоровья вам», «Алла вы так шикарно выглядите», «Красавцы обожаю вас. Наши самые лучшие», «Супер!! Молодеете с каждым годом», — пишут подписчики.

Ранее, "Телеграф" показывал снимок повзрослевшей дочери Максима Галкина и Аллы Борисовны - Лизы.