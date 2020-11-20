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Пятница, 20.11.2020
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На ТВ не пригодилась: телеведущая Юлия Бориско показала, чем занимается после увольнения с "1+1"

На ТВ не пригодилась: телеведущая Юлия Бориско показала, чем занимается после увольнения с "1+1"
Обновлено 21:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram Юлии Бориско

Украинская телеведущая Юлия Бориско, которая 7 сентября этого года по соглашению сторон прекратила сотрудничество с каналом "1+1", запускает авторский проект под названием "Жовті кеди Project", где будут освещаться только положительные истории людей на YouTube-канале. 

Об этом Бориско сообщила на своей личной странице в соцсети Facebook.

"Куда я делась? Что делаю? И с кем? Тем, кто интересовался, наконец мой ответ. Желтые Кеды Project: хорошие результаты плохих событий; люди, которые упали и поднялись, а главное - поделятся формулами и рецептами успеха; создание платформы (шумной террасы?) Общения единомышленников, готовых менять прежде всего себя, чтобы изменить мир", - сообщила телеведущая.

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Юлия Бориско с партнерами Анной Бокой, Виталием Зайкиным и командой единомышленников сняла для YouTube пилотную программу "Жовті кеди Project", которую уже скоро разместят на канале: "В условиях, когда телевидение оказалось недоступным (новый сезон во всех начался, другие каналы не нуждались в кадрах), меня вызвонила Анна Бока, бывшая коллега, и как продюсер предложила: если у меня есть идея - она готова собрать крутую команду, с прицелом выхода на YouTube".

Дальнейшие выпуски проекта будут зависеть от финансовой поддержки. Команда только начинает искать финансирование.

"Мое желание работать растет с веры в то, что так же, как работу, дом, власть, можно изменить и худшую из всех привычек - мерить жизнь негативом. Можно научиться замечать красоту в каждом дне (от слова "день") и возможности - в каждом дне (от слова "дно")", - пишет Бориско.

В тизере журналистка ссылается на данные последнего опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с центром Разумкова по заказу "Детектора Медиа", согласно которому украинцы устали от негатива и ожидают от медиа разоблачения коррупции и освещение положительных изменений.

Юлия Бориска пришла на "1 +1" в 2001 году, где в течение трех лет работала журналисткой. В 2004 году она оставила канал через "цензуру" и протестов против "темников". В 2008 году она вернулась на телеканал, где с тех пор была ведущей ночного выпуска ТСН.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская телеведущая Соломия Витвицкая оконфузилась в прямом эфире выпуска новостей на телеканале "1+1".

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Юлия Бориско, Жовті кеди Project.

Автор:

Телеграф
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