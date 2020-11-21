37-летняя Анна Седокова задумалась о "сроке годности у женщины"

Украинская певица, теле- и радиоведущая Анна Седокова показала фигуру в купальнике и поразмышляла о женском возрасте.

Соответствующее фото она разместила в Instagram.

Седокова пожаловалась на то, что в комментариях под постом о ее свадьбе некоторые люди указали на ее возраст.

"Но я в который раз задумалась, почему эти женщины так яростно хотят чтобы моя жизнь как женщины закончилась? У вас есть ответ на этот вопрос?", - написала она.

Она вспомнила, как в детстве была за границей и видела красивых женщин за 60 в платьях и на каблуках.

"Прошло 25 лет и я все так же не понимаю, кто дал право судить женщину по ее возрасту? Взвешивать, как мясо на весах, ее морщины, неровности кожи и кг. Кто дал право хоронить женщину в 30? Или после развода ? Или после двух и трёх детей? Или не замужнюю в 35? Кто дал право вам, людям с пониженной верой в себя, выплевывать это на тех женщин, кто не боится жить свою лучшую жизнь", - написала Седокова.

Певица считает, что желание находиться рядом с человеком вызывает "не упругая попа", а "сила и огонь внутри", в связи с чем посоветовала не слушать тех, кто кричит, что жизнь в 40, 50, 60 лет заканчивается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Как известно, Седокова в сентябре в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал латвийский баскетболист Янис Тимма.