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37-летняя Анна Седокова задумалась о "сроке годности у женщины"

37-летняя Анна Седокова задумалась о "сроке годности у женщины"
Обновлено 19:40 Сегодня Телеграф

Украинская певица, теле- и радиоведущая Анна Седокова показала фигуру в купальнике и поразмышляла о женском возрасте. 

Соответствующее фото она разместила в Instagram. 

Седокова пожаловалась на то, что в комментариях под постом о ее свадьбе некоторые люди указали на ее возраст. 

"Но я в который раз задумалась, почему эти женщины так яростно хотят чтобы моя жизнь как женщины закончилась? У вас есть ответ на этот вопрос?", - написала она. 

Она вспомнила, как в детстве была за границей и видела красивых женщин за 60 в платьях и на каблуках. 

"Прошло 25 лет и я все так же не понимаю, кто дал право судить женщину по ее возрасту? Взвешивать, как мясо на весах, ее морщины, неровности кожи и кг. Кто дал право хоронить женщину в 30? Или после развода ? Или после двух и трёх детей? Или не замужнюю в 35? Кто дал право вам, людям с пониженной верой в себя, выплевывать это на тех женщин, кто не боится жить свою лучшую жизнь", - написала Седокова. 

Певица считает, что желание находиться рядом с человеком вызывает "не упругая попа", а "сила и огонь внутри", в связи с чем посоветовала не слушать тех, кто кричит, что жизнь в 40, 50, 60 лет заканчивается. 

 
 
 
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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

 

Как известно, Седокова в сентябре в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал латвийский баскетболист Янис Тимма. 

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Седокова, Возраст.

Автор:

Телеграф
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