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Говорят, что все шведы высокие: Леся Никитюк поделилась смешным видео

Говорят, что все шведы высокие: Леся Никитюк поделилась смешным видео
Обновлено 15:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк была ведущей программы «Вокруг М». Благодаря этому шоу Леся Ивановна объездила полмира и составила путеводитель по мужчинам мира. Ее веселый нрав сделал проект незабываемым и очень позитивным.

На своей странице в Инстаграм телеведущая поделилась смешным роликом-воспоминанием, в котором она развеивает миф о шведах.

«Миф №2 – все шведы высокие» - говорит Леся и бегает по Стокгольму с рулеткой, измеряя рост прохожих мужчин.

Отметим, что первой этот ролик разместила у себя на страничке сценаристка шоу «Вокруг М» Яна Метелкина, которая и придумала этот «миф».

Ранее, «Телеграф» сообщал, что создатели одной из фан-страниц известной телеведущей оказались мошенниками. Об этом неприятном событии сообщила сама Леся Никитюк.

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Телеведущая, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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