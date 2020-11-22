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«Настойчивый мужичок растет»: Алена Шоптенко умилила сеть снимком с сыном

«Настойчивый мужичок растет»: Алена Шоптенко умилила сеть снимком с сыном
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram

22 ноября весь мир отмечает Международный день сыновей. В честь праздника, на своей странице в Инстаграм известный хореограф Алена Шоптенко поздравила всех родителей и показала новый снимок своего подросшего сына, рассказав милую историю о нем.

Маленький Леша стоит к камере спиной в белом костюмчике и нежно обнимает маму. Шоптенко обнимает сына в ответ и мило улыбается. Отметим, что, несмотря на то, что танцовщица часто публикует снимки с сыном, лицо его не показывает.

Елена рассказала, что уже два года маленький Леша будит звездную маму в полседьмого утра и, залезая на голову, бьет ножками по лицу, пока Алена не встанет.

«Вот такой у меня настойчивый мужичок растёт. А я каждый раз в это время думаю: «Ничего, я отыграюсь, когда ты в школу пойдёшь». С днём сына! Пусть все будут здоровы и всего добиваются!» - написала хореограф в подписи к фото.

 
 
 
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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Ранее, «Телеграф» писал, что Алена Шоптенко показала результат эротической фотосессии, в которой она приняла участие.

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Танцовщица, Елена Шоптенко.

Автор:

Телеграф
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