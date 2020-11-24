Рыбак перешел границы? Анонс нового выпуска «Холостячки» заинтриговал поклонников (видео)

В пятницу, 27 ноября, состоится шестой выпуск реалити-шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной. На YouTube-канале СТБ опубликовали анонс следующего эфира, который очень озадачил фанатов шоу, и в особенности фанов Андрея Рыбака.

Создатели шоу те еще интриганы, и новый анонс они сделали таким же.

В коротком ролике показали фрагмент свидания Ксении и Андрея в СПА-салоне. Комик решил сокращать дистанцию с главной героиней и предложил ей сделать массаж. И судя по видео, она таки согласилась.

Однако потом игривое настроение Ксении резко меняется, и она сообщает участнику, что, видимо, его выгоняет. Если верить видео, то говорит она это Рыбаку, но мы-то знаем «магию» монтажа, и уже не понятно кому же адресованы эти слова.

Поклонники Андрея Рыбака отказываются верить в подобное, что доказывают возмущенные комментарии под анонсом.

Также версию о том, что не Рыбака Мишина собирается выгнать с проекта, подтверждает и второй анонс шоу. Он больше показывает событий следующей недели, включая свидание с Шатырко и Еллертом, и беседу с Ковтуненко.

Но, опять же – «магия» монтажа способна на многое. Поэтому, чтобы не теряться в догадках, смотрите серию 27 ноября на телеканале СТБ в 19.00 и следите за новостями о проекте на нашем сайте.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, как прошел экватор проекта и кто покинул шоу в 5 выпуске.