Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В среду, 25 ноября, стало известно, что на 46 году жизни скончалась российская актриса Светлана Обидина.

Об этом сообщил друг актрисы режиссер Алексей Герман на своей странице в Фейсбук.

«Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас» - написал Герман.

Причина смерти артистки пока неизвестна. Однако близкая подруга Светланы актриса Анна Екатерининская призналась, что Обидиной не стало еще 18 ноября, а причиной столь раннего ухода стал COVID-19. Но точно ли коронавирус является причиной точно неизвестно.

«Она умерла 18 числа, родные скрывали... Разные версии ходят, а от чего как бы итог - непонятно. Я бы не стала говорить, что это COVID однозначно» - рассказала Анна.

В комментарии к посту Германа, Анна Екатеринская также уточнила, что «ковид поспособствовал...».

Светлана Обидина – российская актриса театра и кино. В ее "копилке" более 50 сыгранных картин, среди которых "Улицы разбитых фонарей", "Мажор - 3", "Следователь Тихонов", "Довлатов", "Литейный", "Кумир", "Адмиралы района" и многие другие фильмы и сериалы.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что 17 ноября скончался известный режиссер Роман Григорьевич Виктюк.