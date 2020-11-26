Холостячка Ксения Мишина познакомила сына с претендентами на свое сердце: что из этого вышло (видео)

В пятницу, 27 ноября, состоится шестой выпуск реалити-шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной.

В новом выпуске участники «Холостячки»: Алексей Тригубенко, Андрей Рыбак, Андрей Шатырко, Александр Еллерт, Евгений Ковтуненко и Игорь Бабко, вместе с Ксенией отправятся на Западную Украину, где мужчины в очередной раз столкнуться с новыми испытаниями на прочность.

С собой в путешествие Ксения возьмет очень важного и родного для себя человека – сына Платона. Актриса решилась познакомить его с претендентами на свое сердце.

Как пройдет неделя, кому из ребят удастся понравиться Платону, и какой вердикт вынесет мальчик, смотрите 27 ноября на телеканале СТБ в 19.00.

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Ранее, «Телеграф» сообщал, что первый анонс шоу «Холостячка» навел много шума среди поклонников Андрея Рыбака.