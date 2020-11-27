Скончалась звезда хорроров Дария Николоди

В возрасте 70 лет ушла из жизни звезда итальянского кино Дария Николоди.

Об этом сообщила ее дочь, актриса и кинорежиссер Азия Ардженто.

"Покойся с миром, любимая мама. Теперь ты можешь свободно летать со своим великим духом, и тебе больше не придется страдать. Я постараюсь продолжить дело ради твоих любимых внуков, а особенно ради тебя, которая никогда бы не захотела видеть меня такой опечаленной. Без тебя я скучаю по земле под ногами и чувствую, что я потеряла единственную точку отсчета. Я близка ко всем, кто знал и любил тебя. Я всегда буду твоей Арией, Дария", - написала Азия на своей официальной странице в Инстаграме, сопроводив пост серией снимков знаменитой мамы.

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Дария Николоди родилась во Флоренции 19 июня 1950 года. Ее отец был флорентийским юристом, а мать Фульвия - знатоком древних языков. Ее дедом по материнской линии был композитор Альфредо Казелла. Она переехала в Рим в конце 1960-х годов. С детства увлекалась оккультизмом.

Уже с 14 лет актриса выходила на сцену с театральными постановками, а в 17 лет сбежала из дома, чтобы стать профессиональной звездой кино.

В течение долгого времени была спутницей режиссера Дарио Ардженто, хотя в официальном браке они не состояли. Пара воспитывала общую дочь Азию Ардженто, которая является одной из известных голливудских актрис.

Дария Николоди и Дарио Ардженто

Актриса Азия Ардженто

Популярность к актрисе пришла в 1975 года, когда Дариа снялась фильме ужасов "Кроваво-красное", после чего к ней закрепился статус звезды хорроров.

Также играла в фильмах "Инферно" (1980), "Феномен" (1985), "Ужас в опере" (1987), "Пурпурная дива" (2000), "Мать слез" (2007). Являлась сценаристкой знаменитого фильма "Суспирия" (1977), "Ужас Паганини" (1989).

Ранее сообщалось, что в субботу, 21 ноября, скончалась актриса Малени Моралес - звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза".