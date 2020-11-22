Скончалась звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"

В воскресенье, 22 ноября, стало известно о смерти мексиканской актрисы Малени Моралес.

Об этом сообщила в Twitter мексиканская Национальная ассоциация актеров.

"Мы глубоко сожалеем о кончине нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза. Наши соболезнования Отто Сирго (мужу актрисы - ред.), ее семьи и друзьям", - написали в Twitter.

В ассоциации сообщили, что Моралес скончалась в субботу, 21 ноября. Причину смерти не называют, но известно, что ранее актриса болела раком легких.

La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Maleni Morales, miembro de nuestro sindicato, ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a nuestro C. @ottosirgo, familiares y amigos. DEP. pic.twitter.com/B7vE7C6eMe — Andactores (@andactores) November 21, 2020

Мексиканская актриса Малени Моралес известна своими ролями в популярных когда-то многосерийных сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза".

Она также сыграла в телепроектах "Камилла", "Ставка на любовь".

Была замужем за мексиканским актером и режиссером Отто Сирго. У супругов двое детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что от коронавируса умер актер популярного сериала 90-х "Дикая роза" Раймундо Капетильо.