Эмма Робертс отметила День благодарения и показала округлившийся живот (фото)

Известная американская актриса Эмма Робертс, ранее подтвердившая свою беременность, отпраздновала День благодарения, который ежегодно отмечается 26 ноября в США.

Новое фото актриса показала в сториз Инстаграма.

На снимке Эмма запечатлена на фоне рождественской елки, а сама актриса придерживает свой большой животик. Отметим, что у актрисы родится мальчик.

"Я очень благодарна. Посылаю всем любовь", - подписала фото Эмма.

О том, что 29-летняя Эмма Робертс и ее бойфренд, 36-летний актер Гаррет Хедлунд станут родителями, стало известно в июне благодаря папарацци. У пары это будет первый ребенок.

View this post on Instagram A post shared by Emma Roberts (@emmaroberts)

View this post on Instagram A post shared by Emma Roberts (@emmaroberts)

Ранее стало известно, что американская актриса Эмма Робертс снимется в комедии "Роботы" режиссера Саши Барона Коэна.