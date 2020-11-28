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Время провели продуктивно: 70-летний Борис Невзоров станет отцом в третий раз

Время провели продуктивно: 70-летний Борис Невзоров станет отцом в третий раз
12:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Народный артист России, актер театра и кино Борис Невзоров, который 18 января отпраздновал свое 70-летие, сообщил, что в скором времени станет отцом.

Как передает издание "Экспресс-газета", Невзоров и его гражданская супруга, 45-летняя Елена Хрипунова, готовятся стать родителями. 

Отмечается, что актер провел вынужденные карантинные каникулы на даче: "В нашем Малом театре актеров поддерживают: все пять месяцев, что не работали, зарплату мы получали. А на даче хорошо - свежий воздух. И время там провели очень продуктивно".

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Также Борис Невзоров рассказал, что они с женой давно хотели ребенка, а "судя по животу вроде будет девочка".

"У Лены уже возраст, 45, а для нее это будет первый ребенок. У нас хороший врач. Дай бог, все сложится хорошо. Мы счастливы!" - признался актер.

Борис Невзоров сыграл больше сотни ролей. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ. С 2005 года - актер Малого театра. Периодически собирался уйти из профессии.

В личной жизни российский актер прошел через серьезные испытания. Был женат три раза. От первого брака у Невзорова родился сын Борис. Во втором браке с актрисой Анастасией Ивановой, трагически погибшей в 1993 году, появилась дочь Полина.

Третьей супругой актера стала Алла Панова, брак с которой был расторгнут в 2010 году. А вот четвертая жена Елена Хрипунова на 25 лет младше Невзорова. Она по профессии бухгалтер.

Ранее "Телеграф" сообщалось, что российская актриса Светлана Светличная попала в больницу.

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Все по теме:

Дети, Борис Невзоров, Елена Хрипунова.

Автор:

Телеграф
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