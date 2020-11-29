Жена Григория Решетника показала, как выглядит после третьих родов

В субботу 28 ноября Григорий и Кристина Решетник стали в третий раз родителями – у них родился третий сын. А в воскресенье, 29 ноября, Кристина впервые показала и рассказала, как чувствует себя после родов.

Новоиспеченная многодетная мамочка опубликовала на своей странице в Инстаграм снимок с больничной палаты., на котором предстала в белой рубашке и с довольной и счастливой улыбкой.

«Первый день после родов. Чувствую себя супер. Необычно только, что живота нет», – шутливо подписала пост супруга Григория Решетника.

Девушка отметила, что была уверенна, что малыш появится на свет в день ее рождения 25 ноября. Однако их сын оказался настоящим мужчиной и решил, что у каждого должен быть свой праздник и «задержался» на три дня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что Григорий Решетник заинтриговал поклонников шоу "Холостячка".