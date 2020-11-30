Кристина Орбакайте поделилась архивным снимком с Аллой Пугачевой

29 ноября в России отмечали День Матери. Певица Кристина Орбакайте решила отдать дань своей звездной маме и поздравила ее на своей странице в Инстаграм.

49-летняя знаменитость опубликовала черно-белый архивный снимок, на котором Кристина позирует с звездной мамой. На фото Орбакайте - маленькая девочка, лет 10-12, соответственно Алле Борисовне – слегка за тридцать.

«Мама, мамочка, мамуля!», — подписала снимок Кристина, отметив Пугачеву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Стоит отметить, что Кристина очень похода на звездную маму. Орбакайте сейчас очень похожа на Аллу Борисовну в молодости, особенно глазами.

Ранее, «Телеграф» писал, что примадонна Алла Пугачева показала себя без макияжа.