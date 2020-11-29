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Нет ни одной морщины: Алла Пугачева показала селфи из бани

Нет ни одной морщины: Алла Пугачева показала селфи из бани
Обновлено 08:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram Аллы Пугачевой

Российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева, которая в сентябре стала бабушкой в пятый раз, продемонстрировала потрясающий внешний вид.

Так, на личной странице Примадонны появился снимок, на котором она запечатлена в бане и без макияжа.

"Всем, у кого сегодня банный день. С ЛЕГКИМ ПАРОМ. без маски", - шутливо подписала фото 71-летняя Пугачева.

 
 
 
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Поклонники пожелали легендарной исполнительнице с легким паром, а также отметили, что она очень похожа с дочкой Лизой.

Напомним, что Алла Борисовна сейчас проживает в пятом браке с российским юмористом Максимом Галкиным. Они воспитывают двойню, рожденную суррогатной матерью. Также у артистки есть 49-летняя дочь, певица Кристина Орбакайте.

Ранее сообщалось, что эстрадная певица Алла Пугачева показала совместный снимок с мужем Максимом Галкиным.

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Стиль, Алла Пугачева.

Автор:

Телеграф
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