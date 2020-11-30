Без макияжа и с мужем: Маша Ефросинина умилила фанов (фото)

Популярная телеведущая Маша Ефросинина, которая умеет веселить своих поклонников забавными кадрами, опубликовала фото, на котором она изображена в домашней обстановке со своим мужем и без макияжа.

Новый снимок появился на официальной странице звезды в Инстаграме.

"Диванные пирожки", - позабавила сеть телеведущая.

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Поклонники Маши Ефросининой были растроганы семейной идиллией и засыпали свою любимицу положительными комментариями.

Напомним, украинская телеведущая замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. Пара поженилась в 2003 году. С тех пор живут вместе и воспитывают двух детей - дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).

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View this post on Instagram A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Ранее сообщалось, что в июле 2020 года Маша Ефросинина приняла участие во флешмобе, призванного расширить права и возможности женщин в мире. Телеведущая является активным общественным деятелем и Почетным послом ООН в области народонаселения на Украине.