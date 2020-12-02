Красивые открытки и поздравления с Днем банковского работника

В среду, 2 декабря, Россия и ряд стран постсоветского пространства неофициально празднуют День банковского работника.

Отметим, что исторически праздник начали отмечать в годовщину принятия в СССР закона о Центральном банке.

Однако, в Украине отошли от советских традиций, и этот праздник официально отмечают 20 мая.

Но если среди вашего круга общения есть хорошие банковские работники, никогда не лишне поздравить их с профессиональными успехами второй раз в году.

Смотрите картинки и открытки, которыми можно кратко и весело поздравить сотрудников банковской системы с Днем банковского работника в 2020 году: