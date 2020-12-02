В латексных чулках: Рианна поразила формами в откровенном белье (фото)

Барбадосская певица Рианна не только поет. У знаменитости есть свой бренд нижнего белья - Savage X Fenty.

К рождественским праздникам з2-летняя артистка выпустила праздничную коллекцию белья Holiday 2020, в рекламной кампании которой лично приняла участие.

Снимки с фотосесии появились на странице бренда в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

На соблазнительных кадрах Рианна позирует на зимнем фоне в нижнем белье белого цвета с голубым принтом. Пикантности кадрам добавляют длинные латексные чулки и перчатки. Знаменитость разместилась на кресле, напоминающее сани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

«В этот праздничный сезон Рианна подарит вам холодный новый принт и несколько других обязательных вещей, которые помогут пережить прохладные декабрьские ночи», - описали новую коллекцию Savage x Fenty.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Ранее, «Телеграф» писал, что это не первая фотосессия Рианы для собственного бренда.