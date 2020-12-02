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В латексных чулках: Рианна поразила формами в откровенном белье (фото)

В латексных чулках: Рианна поразила формами в откровенном белье (фото)
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Барбадосская певица Рианна не только поет. У знаменитости есть свой бренд нижнего белья - Savage X Fenty.

К рождественским праздникам з2-летняя артистка выпустила праздничную коллекцию белья Holiday 2020, в рекламной кампании которой лично приняла участие.

Снимки с фотосесии появились на странице бренда в Instagram.

 
 
 
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Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

На соблазнительных кадрах Рианна позирует на зимнем фоне в нижнем белье белого цвета с голубым принтом. Пикантности кадрам добавляют длинные латексные чулки и перчатки. Знаменитость разместилась на кресле, напоминающее сани.

 
 
 
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Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

«В этот праздничный сезон Рианна подарит вам холодный новый принт и несколько других обязательных вещей, которые помогут пережить прохладные декабрьские ночи», - описали новую коллекцию Savage x Fenty.

 
 
 
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Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Ранее, «Телеграф» писал, что это не первая фотосессия Рианы для собственного бренда.

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Все по теме:

Реклама, Рианна, Фотосессия, Певица.

Автор:

Телеграф
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