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На них гонят, с них требуют, им плачутся: Маша Ефросинина трогательно высказалась про украинских медиков

На них гонят, с них требуют, им плачутся: Маша Ефросинина трогательно высказалась про украинских медиков
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

2020 год – очень тяжелый год для всего мира. Коронавирус стремительно и неожиданно ворвался в жизнь каждой страны, нанося большой ущерб здоровью населения.

Людьми, которые сразу же попали в эпицентр заболевания, и до сих пор там остаются, стали медики. Они каждый день помогают больным справиться с Covid, подвергая и себя, свое здоровье, опасности.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина решила высказать свое мнение по этому поводу. На своей странице в Инстаграм она опубликовала трогательный пост, который посвятила украинским медикам.

«Сегодня никакой не день медика, не день особой какой-то календарной отметины... Мне просто вдруг стало стыдно, что я лично ни разу вслух не сказала о том, что моё сердце все эти месяцы разрывается за наших врачей» - пишет телеведущая.

Маша напоминает, что врачи борются за нас, наших родных и близких сутками уже девять месяцев. Они работают до последних сил в тяжелейших условиях, а часто и без условий вовсе. А сколько их них уже умерло, а сколько исчерпалось. Но все же, они продолжают работать.

«Скоро все начнут подводить итоги года. Но я этот год называю вашим именем. Вы- мой личный символ самоотдачи. И Простите, что не сказала этого раньше ...» - подытожила Ефросинина.

 
 
 
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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Ранее, «Телеграф» писал, что Маша Ефросинина повеселила подписчиков забавным снимком со своим мужем.

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Все по теме:

Медики, Телеведущая, Маша Ефросинина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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