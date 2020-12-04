Как сохранить хорошее настроение: Алла Костромичева поделилась своими методами

2020 год – тяжелый год для каждого из нас. Однако, самое последнее, что сейчас «нужно» это впадать в депрессию и потерять оптимизм.

Украинская супермодель и ведущая шоу «Супермодель по-украински» Алла Костромичева сама старается не унывать, и советует и другим этого не делать.

На своей странице в Инстаграм Алла поделилась своими секретиками, как бороться с плохими мыслями и оставаться в хорошем настроении.

Итак, 5 советов как сохранить хорошее настроение от Аллы Костромичевой:

1. Медитация . Уделите всего 20 минут уединению с собой̆ и отпустите все мысли, что возникают в голове.

2. Мотивационная литература . Модель советует читать подобные книги, ведь могут поменять ваше отношение к различным вещам.

3. Благодарность . Замечайте, и отмечайте все позитивное, что случилось с вами за день и говорите за это «спасибо». Адекватный̆ таксист - «спасибо», вкусный̆ ужин - тоже «спасибо».

4. Комплименты . Создайте вокруг себя позитивную атмосферу, ведь когда радуются все вокруг, чего-то себе грустить. Сделайте другим комплимент, напишите позитивный отзыв или комментарий, подарите подарки.

5. Не очаровываться людьми или событиями. Модель отмечает, что это самое важное и самое сложное из этого списка. Не стоит предвкушать, прокручивать и ожидать, что что-то будет wow. Ведь если оно таким не будет – хорошего настроения не будет тоже.

«Формула такая: «если ожидания от события стремятся к нулю - счастье стремиться к бесконечности», - я технарь, я так вижу» - пишет Алла.

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Ранее, «Телеграф» сообщал, что украинская супермодель Алла Костромичева переболела коронавирусом.