Никто не устоял: все судьи шоу "Топ-модель по-украински" заразились коронавирусом

Известные ведущие популярного телепроекта на Новом канале "Топ-модель по-украински" подхватили коронавирусную инфекцию. Об этом Костромичева и Плакидюк одновременно сообщили на своих личных страницах в Инстаграме.
Украинская супермодель Алла Костромичева рассказала, что коронавирус пока протекает без симптомов. Сейчас трио ведущих находятся на самоизоляции.
"Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью", - написала Алла.
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Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам @moi_sofism и @s.nikitiuk. Теперь у нас у всех трех подтвержденный covid-19. Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью. And yes, i am covid positive.
В свою очередь, звездный фотограф Соня Плакидюк сообщила, что потеряла обоняние и вкус: "Пытаемся вспомнить как пахнет яблочко".
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Котики! Мы с @alla и @s.nikitiuk держались, чтоб доснять для вас суперсезон @topmodels_ukraine и... буквально через несколько дней после финала (видать, на радостях, что продержались) отправились на карантин ⠀ У нас подтвержденный Covid-19, лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить как пахнет яблочко ⠀ Кто в курсе, как скоро вернется обоняние и вкусы?
Ведущие заявили, что несмотря на болезнь, они успели отснять суперсезон шоу "Топ-модель по-украински". Премьера телепроекта состоится 16 октября в 19.00 на Новом канале. Ждем с нетерпением!
Как ранее сообщал "Телеграф", Соня Плакидюк объявила о том, что разошлась с экс-ведущим "Топ-модели по-украински" Ричардом Горном.