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Никто не устоял: все судьи шоу "Топ-модель по-украински" заразились коронавирусом

Никто не устоял: все судьи шоу "Топ-модель по-украински" заразились коронавирусом
11:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram Сергея Никитюка
Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк заявили, что получили положительный тест на Covid-19.

Известные ведущие популярного телепроекта на Новом канале "Топ-модель по-украински" подхватили коронавирусную инфекцию. Об этом Костромичева и Плакидюк одновременно сообщили на своих личных страницах в Инстаграме.

Украинская супермодель Алла Костромичева рассказала, что коронавирус пока протекает без симптомов. Сейчас трио ведущих находятся на самоизоляции.

"Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью", - написала Алла.

 
 
 
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Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам @moi_sofism и @s.nikitiuk. Теперь у нас у всех трех подтвержденный covid-19. Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью. And yes, i am covid positive.

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В свою очередь, звездный фотограф Соня Плакидюк сообщила, что потеряла обоняние и вкус: "Пытаемся вспомнить как пахнет яблочко".

Ведущие заявили, что несмотря на болезнь, они успели отснять суперсезон шоу "Топ-модель по-украински". Премьера телепроекта состоится 16 октября в 19.00 на Новом канале. Ждем с нетерпением!

Как ранее сообщал "Телеграф", Соня Плакидюк объявила о том, что разошлась с экс-ведущим "Топ-модели по-украински" Ричардом Горном.

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Все по теме:

Коронавирус, Алла Костромичева, Соня Плакидюк, Сергей Никитюк, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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