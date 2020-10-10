Никто не устоял: все судьи шоу "Топ-модель по-украински" заразились коронавирусом

Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк заявили, что получили положительный тест на Covid-19.

Известные ведущие популярного телепроекта на Новом канале "Топ-модель по-украински" подхватили коронавирусную инфекцию. Об этом Костромичева и Плакидюк одновременно сообщили на своих личных страницах в Инстаграме.

Украинская супермодель Алла Костромичева рассказала, что коронавирус пока протекает без симптомов. Сейчас трио ведущих находятся на самоизоляции.

"Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью", - написала Алла.

В свою очередь, звездный фотограф Соня Плакидюк сообщила, что потеряла обоняние и вкус: "Пытаемся вспомнить как пахнет яблочко".

Ведущие заявили, что несмотря на болезнь, они успели отснять суперсезон шоу "Топ-модель по-украински". Премьера телепроекта состоится 16 октября в 19.00 на Новом канале. Ждем с нетерпением!

Как ранее сообщал "Телеграф", Соня Плакидюк объявила о том, что разошлась с экс-ведущим "Топ-модели по-украински" Ричардом Горном.