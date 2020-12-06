Звезда сериала "Друзья" выпустил лимитированную коллекцию собственной одежды

Известный американский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера в популярном сериале "Друзья", создал собственную лимитированную коллекцию одежды.

Об этом Перри сообщил на своей странице в Инстаграме.

Собранные средства от продажи футболок, чашек, худи и бейсболок, которые входят в коллекцию, актер пожертвует ВОЗ для борьбы с коронавирусом. На всех них изображены шутки Чендлера или рисунок танцующего Мэттью.

«Что это, футболка с ограниченным тиражом на благотворительность? Всего на две недели я выпущу коллекцию одежды!» – написал Мэттью Перри в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matthew Perry (@mattyperry4)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Мэттью Перри обручился со своей возлюбленной - литературным менеджером Молли Гурвиц.