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Звезда сериала "Друзья" выпустил лимитированную коллекцию собственной одежды

Звезда сериала "Друзья" выпустил лимитированную коллекцию собственной одежды
Обновлено 22:53 Вс, 6 Декабрь 2020 Телеграф Фото: twitter.com

Известный американский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера в популярном сериале "Друзья", создал собственную лимитированную коллекцию одежды.

Об этом Перри сообщил на своей странице в Инстаграме.

Собранные средства от продажи футболок, чашек, худи и бейсболок, которые входят в коллекцию, актер пожертвует ВОЗ для борьбы с коронавирусом. На всех них изображены шутки Чендлера или рисунок танцующего Мэттью.

«Что это, футболка с ограниченным тиражом на благотворительность? Всего на две недели я выпущу коллекцию одежды!» – написал Мэттью Перри в посте.

 
 
 
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Публикация от Matthew Perry (@mattyperry4)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Мэттью Перри обручился со своей возлюбленной - литературным менеджером Молли Гурвиц.

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Все по теме:

Актер, Друзья, Мэттью Перри, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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