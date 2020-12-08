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Мадонна решилась на первую в жизни татуировку, которую посвятила своим детям (фото)

Мадонна решилась на первую в жизни татуировку, которую посвятила своим детям (фото)
Обновлено 13:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Американская певица Мадонна в свои 62 решилась набить татуировку. На своей Инстаграм странице певица опубликовала пост, в котором показала процесс создания тату.

На запястье левой руки Мадонна вывела на маленькую надпись-аббревиатуру LRDMSE, которую посвятила своим детям. Надпись состоит из первых букв имен шестерых детей – 24-летней Лурдес, 20-летнего Рокко, 15-летнего Дэвида, 14-летней Мерси, 8-летних Стеллы и Эстер.

"Сделала тату впервые в жизни", – подписала снимки Мадонна.

Автором первой татуировки исполнительницы стал мастер голливудского салона East Iz. На запястье певицы он изобразил надпись машинописным шрифтом с четкими засечками.

 
 
 
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Публикация от Madonna (@madonna)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Мадонна кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в розовый цвет.

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Все по теме:

Мадонна, Татуировка, Тату, Певица.

Автор:

Телеграф
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