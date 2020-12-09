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Меркель снова у руля: обнародован список самых влиятельных женщин мира года

Меркель снова у руля: обнародован список самых влиятельных женщин мира года
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Начиная с 2010 года список 100 самых влиятельных женщин планеты возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель. Этот год во главе рейтинга Forbes стал для нее юбилейным.

Соответствующий рейтинг издание опубликовало во вторник, 8 декабря.

Второе место в рейтинге сохранила руководитель Европейского центрального банка Кристин Лагард, третье место досталось кандидату на пост вице-президента США Камала Харрис, которая возглавляла предвыборную кампанию Джо Байдена.

В списке есть представительницы 30 стран и четырех разных поколений. 10 из них - главы государств, 38 - руководительницы, 5 - артистки. Украинок в списке нет.

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Четвертой в списке самых влиятельных женщин Forbes в этом году назвал президенткой Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Замыкает первую пятерку Мелинда Гейтс - жена миллиардера Билла Гейтса и соучредитель благотворительного фонда ее супруга

Также в список попали глава YouTube Сьюзан Войчицка (13 место), американская ведущая Опра Уинфри (20 место), главная операционная директор Facebook Шерил Сандберг (22 место), королева Елизавета II (46 место), певицы Рианна (69 место) и Бейонсе (72 место), актриса Риз Уизерспун (92 место).

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Все по теме:

Ангела Меркель, Forbes, Рейтинг, Кристин Лагард, Камала Харрис.

Автор:

Телеграф
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