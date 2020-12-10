Валюха из «Сватов» разоткровенничалась о романе с сыном известного актера

Народная артистка России Татьяна Кравченко дала интервью Борису Корчевникову для его передачи «Судьба человека», в котором рассказала о былом романе с сыном Евгения Леонова – Андреем.

Звезда сериала «Сваты» призналась, что между ней и Андреем Леоновым были отношения много лет назад. Тогда они были еще начинающими актерами.

«Он влюбился в меня. У меня такой любви никогда не было. Он как дите. Я ответила взаимностью ему» - призналась Татьяна.

Отец Андрея, актер Евгений Леонов никак не реагировал на отношения сына с Кравченко, однако она всегда чувствовала себя «не ко двору» в их семье. Особенно не принимала Татьяну мама Андрея. В итоге их отношения долго не продлились.

Актриса призналась, что тоже была влюблена, и после разрыва даже пыталась возобновить отношения, однако ее попытки ничего не изменили.

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