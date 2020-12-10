Умерла главред журнала «Натали»: знакомые и коллеги не могут в это поверить

В среду, 9 декабря ушла из жизни главный редактор журнала "Натали" - Ирина Трухачева.

Об этом сообщили в Фейсбуке журнала "Натали".

"Ирина положила на свои хрупкие плечи нелегкое бремя - возродила журнал и на протяжении трех лет вела "Натали", строила успешное и ценностное издание для женщин и о женщинах", - рассказали в издании.

По их словам, Ирина Валерьевна была работоспособным и энергичным руководителем, который заряжал энтузиазмом и светом каждого, кто соприкасался с ней в деятельности.

В то же время, под ее руководством было реализовано немало ярких проектов, ивентов и встреч, она дарила радость, вдохновляла и мотивировала, - сообщили в журнале "Натали".

"Ирина бесконечно любила свою семью - мужа и дочь Маргаритку, и так же бесконечно любила свою работу, свое детище - журнал "Натали"", - так прокомментировали уход из жизни главного редактора в журнале.

Со слов ее сотрудников, она была "молодая, хрупкая, красавица, всегда улыбающаяся, искренняя, целеустремленная", и "такой она останется в сердцах всех", кто ее знал.

Пользователи сети также бурно отреагировали на такую новость.

Многие люди выражали свои соболезнования.

Некоторые рассказывали, какой Ирина была при жизни.

Соит напомнить, что 9 декабря также ушел из жизни заслуженный артист России Александр Самойлов.