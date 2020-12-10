Звезда сериала «Сваты» спустя много лет помирилась со своей матерью

В свой день рождение, 9 декабря, актриса Татьяна Кравченко посетила программу Бориса Корчевникова «Судьба человека» и дала ему большое интервью, в котором рассказала о своей жизни.

Татьяна Кравченко - звезда сериала «Сваты». Ее героиня Валюха – добрая и жизнерадостная мама и бабушка. Однако в жизни у Татьяны не все так, как на экране.

Актриса призналась, что не общалась со своей матерью несколько лет. Три года назад Татьяна поссорилась со своей мамой - Эмилией Ивановной и с тех пор они не разговаривали. В свой 67 день рождения в студии Бориса Корчевникова они наконец-то помирились.

Эмилия Ивановна пришла в студию, где они с Татьяной поговорили и простили друг друга.

«Нам всегда было очень трудно вместе. По характеру мы разные. Слава богу это теперь в прошлом» - сказала актриса.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Татьяна Кравченко призналась, что между ней и Андреем Леоновым были отношения.