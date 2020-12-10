"Лечится эта гадость сложно": известный комик Филимонов рассказал про коронавирус

Шоумен и депутат одесского горсовета от партии «Слуга народа» Олег Филимонов подхватил коронавирус. Об этом он сообщил лично на своей странице в Фейсбуке 10 декабря.

Известный одессит рассказал, что заболел несколько дней назад и сразу же ушел на самоизоляцию. Олег Николаевич отметил, что у него не тяжелая форма, однако «болячка противная и коварная».

Филимонов очень переживает, что пока он болеет, он не может присутствовать при подготовке и принятии городского бюджета.

«Друзья, берегите себя! Носите маски и не ходите без особой нужды в людные места. Потерпите! Лечится эта гадость достаточно сложно и лучше не болеть!» - призвал одесситов Олег Филимонов.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что украинская певица Наталка Карпа подхватила COVID-19.