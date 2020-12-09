Не чувствую запахов: Наталка Карпа заболела коронавирусом

Коронавирус продолжает проверять на «прочность» украинский шоубизнес. Вслед за Никитой Добрыниным и Илоной Гвоздевой подхватила COVID-19 и украинская певица Наталка Карпа.

Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме.

Исполнительница рассказала, что «учуяла» неладное, когда не почувствовала запах новых духов, которые ей привез супруг, приняв это за то, что «это ее аромат». Однако Наталка все равно чувствовала, что что-то не то. Понюхав аромат кофе, и не услышав его, Карпа отправилась сдавать тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Уже две недели певица находится на самоизоляции. Чувствует себя хорошо, из симптоматики у нее только отсутствие обоняния.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa)

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