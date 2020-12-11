Звезда "Дневников вампира" во второй раз стала мамой и показала первое фото дочери

Американская актриса Кэндис Кинг, исполнившая одну из ролей в сериале "Дневники вампира", стала мамой во второй раз – она родила дочь.
Счастливое событие случилось еще 1 декабря, однако Кэндис сообщила об этом только 11 декабря. На своей странице в Инстаграм актриса поделилась первым фото с новорожденной малышкой. На снимке изображена крошечная ручка малышки, которую держит Кэндис в своей руке.
«На прошлой неделе наша маленькая девочка ворвалась в этот мир и в наши сердца. Мы любим тебя, Джозефина Джун Кинг! 1.12.20» – подписала снимок Кинг, сообщив имя дочери.
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Счастливый отец также поделился снимком маленькой Джозефины, показав ее в полный рост. "
Это один из лучших годов в моей жизни" – написал Джо.
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Кэндис Кинг и Джо Кинг поженились в 2015 году, а в январе 2016 на свет появился их первенец - дочь Флоренс Мэй Кинг. Для актрисы это был первый ребенок, а для музыканта – третий.
Ранее, «Телеграф» сообщал, что внучка королевы Елизаветы Зара Тиндалл ждет третьего ребенка.