Звезда "Дневников вампира" во второй раз стала мамой и показала первое фото дочери

Американская актриса Кэндис Кинг, исполнившая одну из ролей в сериале "Дневники вампира", стала мамой во второй раз – она родила дочь.

Счастливое событие случилось еще 1 декабря, однако Кэндис сообщила об этом только 11 декабря. На своей странице в Инстаграм актриса поделилась первым фото с новорожденной малышкой. На снимке изображена крошечная ручка малышки, которую держит Кэндис в своей руке.

«На прошлой неделе наша маленькая девочка ворвалась в этот мир и в наши сердца. Мы любим тебя, Джозефина Джун Кинг! 1.12.20» – подписала снимок Кинг, сообщив имя дочери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Candice King (@candiceking)

Счастливый отец также поделился снимком маленькой Джозефины, показав ее в полный рост. "

Это один из лучших годов в моей жизни" – написал Джо.

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Кэндис Кинг и Джо Кинг поженились в 2015 году, а в январе 2016 на свет появился их первенец - дочь Флоренс Мэй Кинг. Для актрисы это был первый ребенок, а для музыканта – третий.

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