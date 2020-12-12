"Супермамы" и битва черных без посуды: чем запомнился новый выпуск "Мастер Шеф" (фото)

В субботу, 12 декабря, состоялся 15 выпуск 10 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф", который транслируется на телеканале СТБ.

В первом испытании участники должны были разработать меню на неделю для семьи из трех человек и только за 1,5 часа приготовить полуфабрикаты, которые понравятся и судьям, и гостям. Оценивать результат кулинаров посетят участницы проекта "Супермама" 1 сезон - блогера Аню, диджейку Натали, бизнесвумен Елену.

Три супермамы оценят наполнения холодильников двух команд, выберут для себя самые интересные и лучшие блюда, подогреют и доготовят их.

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Сначала супермамы приступили к блюдам синей команды. За 40 минут они разогрели заготовки и полуфабрикаты. Далее мамы работали с блюдами красной команды, на что потратили 15 минут. Все блюда они поставили на стол и спросили профессиональное мнение судей.

В итоге черные фартуки получили Мирра Борисова и Юлия Венедиктова.

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В продолжении 15 выпуска проекта "Мастер Шеф" три команды будут иметь по девять баранов, под которыми судьи скрыли девять классических кулинарных шедевров. Однако они не будут идеальными - в каждом блюде будет допущена какая-то ошибка. И именно ее должны заметить аматоры и быстрее своих соперников сообщить о ней. Так они будут зарабатывать баллы.

Чем больше баллов наберет команда, тем больше шансов на втором этапе испытания купить за них лучшую продуктовую корзину для дальнейшего приготовления.

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По результатам конкурса Эктор Хименес-Браво отметил команду синих, а вот команда желтых потерпела поражение. Марина Кобчук выбрала себя и будет биться за место в кулинарном проекте с другими участниками.

Битва черных фартуков

Вершить судьбу чорнофартушников будет лосось с тушеными овощами, грибным жу и грибными чипсами. Это все нужно было приготовить за 1 час. Готовить они будут с помощью фольги, пергамента и рукава.

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В 15 выпуске телепроект "Мастер Шеф" покидает Алина Матвийчук.

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Переходите на сайт Teleportal.UA и смотрите онлайн 15 выпуск 10 сезона "Мастер Шеф"!

Напомним, что в прошлом 14 выпуске проект "Мастер Шеф" покинула Марина Шмалько.