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"Супермамы" и битва черных без посуды: чем запомнился новый выпуск "Мастер Шеф" (фото)

"Супермамы" и битва черных без посуды: чем запомнился новый выпуск "Мастер Шеф" (фото)
Обновлено 22:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram МастерШеф

В субботу, 12 декабря, состоялся 15 выпуск 10 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф", который транслируется на телеканале СТБ.

В первом испытании участники должны были разработать меню на неделю для семьи из трех человек и только за 1,5 часа приготовить полуфабрикаты, которые понравятся и судьям, и гостям. Оценивать результат кулинаров посетят участницы проекта "Супермама" 1 сезон - блогера Аню, диджейку Натали, бизнесвумен Елену.

Три супермамы оценят наполнения холодильников двух команд, выберут для себя самые интересные и лучшие блюда, подогреют и доготовят их.

Сначала супермамы приступили к блюдам синей команды. За 40 минут они разогрели заготовки и полуфабрикаты. Далее мамы работали с блюдами красной команды, на что потратили 15 минут. Все блюда они поставили на стол и спросили профессиональное мнение судей.

В итоге черные фартуки получили Мирра Борисова и Юлия Венедиктова.

В продолжении 15 выпуска проекта "Мастер Шеф" три команды будут иметь по девять баранов, под которыми судьи скрыли девять классических кулинарных шедевров. Однако они не будут идеальными - в каждом блюде будет допущена какая-то ошибка. И именно ее должны заметить аматоры и быстрее своих соперников сообщить о ней. Так они будут зарабатывать баллы.

Чем больше баллов наберет команда, тем больше шансов на втором этапе испытания купить за них лучшую продуктовую корзину для дальнейшего приготовления.

По результатам конкурса Эктор Хименес-Браво отметил команду синих, а вот команда желтых потерпела поражение. Марина Кобчук выбрала себя и будет биться за место в кулинарном проекте с другими участниками.

Битва черных фартуков

Вершить судьбу чорнофартушников будет лосось с тушеными овощами, грибным жу и грибными чипсами. Это все нужно было приготовить за 1 час. Готовить они будут с помощью фольги, пергамента и рукава.

В 15 выпуске телепроект "Мастер Шеф" покидает Алина Матвийчук.

Переходите на сайт Teleportal.UA и смотрите онлайн 15 выпуск 10 сезона "Мастер Шеф"!

Напомним, что в прошлом 14 выпуске проект "Мастер Шеф" покинула Марина Шмалько.

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Мастер-шеф, Мастер Шеф 10.

Автор:

Телеграф
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