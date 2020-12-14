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Умер известный британский писатель Джон Ле Карре

Умер известный британский писатель Джон Ле Карре
Обновлено 07:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В английском графстве Корнуолл на 90-м году жизни скончался британский писатель-романист Джон Ле Карре, известный, в частности, по детективному триллеру "Шпион, выйди вон!" и одноименному фильму.

О смерти писателя сообщил его литературный агент.

"С глубоким прискорбием я вынужден поделиться с вами новостью о том, что Дэвид Корнуэлл, известный всему миру как Джон Ле Карре, скончался после скоротечной болезни вечером в субботу", - сказал глава издательского дома The Curtis Brown Group Джонни Геллер.

Он отметил, что смерть Ле Карре никак не связана с коронавирусом COVID-19. Члены семьи писателя уточнили, что он умер от пневмонии.

Геллер заявил, что писатель "был гигантом английской литературы, определил образ эпохи холодной войны и бесстрашно говорил правду в лицо власти в последующие десятилетия".

Ле Карре много писал о противостоянии Советского Союза и Запада в годы холодной войны, используя свой опыт работы в британской разведке и контрразведке.

Его перу принадлежат более двух десятков романов, изданных миллионами экземпляров на многих языках, в том числе на русском. Самый известный среди них - "Шпион, который вернулся с холода".

Его последний роман - Agent Running in the Field ("Полевой агент") увидел свет в 2019 году.

Напомним, несколько дней назад, 11 декабря, стало известно, что в одной из латвийских больниц скончался корейский кинорежиссер Ким Ки Дук. Причиной кончины режиссера стали осложнения от коронавируса. На момент смерти ему было 59 лет.

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Ушел из жизни, Джон Ле Карре, Альманах 2020.

Автор:

Телеграф
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