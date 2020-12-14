Пошла по стопам Меган Маркл и принца Гарри: принцесса Беатрис нарушила королевское правило

Британская королевская семья очень чтит традиции, которые устанавливались годами. Когда к семье присоединилась Меган Маркл, то принц Гарри начал нарушать правила, поступая так, как хотели с супругой.

К «нарушителям» присоединилась и принцесса Беатрис. Об этом сообщает The Mirror.

На празднование Рождества в 2019 году пригласила на службу своего возлюбленного – Эдоардо Мапелло Моцци. А королевская традиция гласит, что в Норфолк приглашают только официальных членов монаршей семьи. Те, кто состоит в отношения с монархами – должны подождать принятия в семью.

На момент Рождества 2019 года, Эдоардо и Беатрис не были женаты, поэтому и получается, что правило было нарушено. Напомним, пара сыграла свадьбу только в летом 2020 года.

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Отметим, что впервые эта королевская традиция была нарушена принцем Гарри, который в 2017 году пригласил на службу Меган Маркл.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Меган Маркл впервые после новости о потере ребенка появилась на телевидении.