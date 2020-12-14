"Топ-модель по-українськи": кто покинул шоу за шаг до финала

В понедельник, 14 декабря, состоялся 9 выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински", который определил имен финалисток проекта.

Неделя была достаточно напряженной, ведь началась она с «боя за жизнь» между Ирой Мойсак и Ариной Любителевой. Первое испытание участниц было дефиле-шоу с самым длинным подиумом за все сезоны. Модели перевоплотились в известных знаменитостей - Рианна, Шакира, Дженнифер Лопес, Мадонна и Билли Айлиш, и должны были максимально скопировать их движения и мимику.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine)

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По результатам дефиле проект покинула Арина.

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Второе задание на 9 неделе – выпустить своего внутреннего темного зверя и снять фэшн-видео. С испытанием справились практически все девушки, кроме Иры. Ее работа была очень провальной, поэтому Алла Костромичева решила не дожидаться конца недели и отправила ее домой после задания.

Финальное испытание стало настоящим вызовом для каждой из участниц. Девушки вместе с приглашенным экспертом – телеведущей Машей Ефросининой, подняли тему насилия в семье.

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По итогам недели в финал прошли три участницы – Саша Литвин, Даша Майстренко и Таня Брык.

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Смотрите 10 выпуск, финал, проекта "Супер Топ-модели по-украински" на Новом канале в понедельник, 21 декабря.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, как прошел восьмой выпуск шоу «Супер Топ-модель по-украински».