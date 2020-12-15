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Сестра Кейт Миддлтон во второй раз станет мамой

Сестра Кейт Миддлтон во второй раз станет мамой
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюс во второй раз станут родителями.

Радостную новость сообщило издание Page Six, ссылаясь на источник, близкий к семье Миддлтон. 37-летняя Пиппа и ее муж Джеймс пока не прокомментировали новость о пополнении в их семьи.

«Пиппа и Джеймс в восторге, это фантастические новости в столь трудный год» - говорится в сообщении.

 
 
 
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Публикация от Pippa Middleton Matthews (@pippa.middleton.matthews)

Напомним, что Пиппа Миддлтон – младшая сестра Кейт Миддлтон. Со своим мужем Джеймсом Мэттьюсом, за которого Пиппа вышла замуж в 2017 году, они уже воспитывают 2-летнего сына Артура.

 
 
 
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Публикация от Entertainment Scoop (@entscoop)

Отметим, что Пиппа и Джеймс живут в Лондоне, в доме недалеко от герцогов Кембриджских. Однако из-за карантина семьи не так часто видятся.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что принцесса Беатрис начала нарушать королевские традиции.

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Все по теме:

Беременность, Кейт Миддлтон, Пиппа Миддлтон.

Автор:

Телеграф
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