Известная модель умерла из-за желания получить «попу как у Ким»: фото красотки

Гонка за современными «стандартами женского тела», типа большой груди, ягодиц и узкой талии, стала фатальной для мексиканской модели Джозелин Кано. Популярная модель скончалась после неудачной пластической операции на ягодицах. Ей было всего 29 лет.

Джозелин называли «мексиканской Ким Кардашян», ведь фигура девушки очень напоминала формы известной светской львицы. Однако Кано видимо было мало достигнутого результата. Девушка решила повторить операцию по коррекции формы ягодиц - липолифтинг Brazilian Butt Lift. Для этого она отправилась в Колумбию.

Подобная операция сейчас набирает популярность, однако она является очень опасной для жизни пациента. При липолифтинге происходит увеличение, к примеру, ягодиц, путем трансплантации собственных жировых тканей. Однако, такая коррекции сопровождается значительным риском - неправильная инъекция может привести к жировой эмболии (при этом жир попадает в кровоток и закупоривает сосуды). Видимо это и случилось с моделью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joselyn Cano (@joselyncano)

Джозелин Кано – мексиканская модель и дизайнер одежды. Свою карьеру в модельном бизнесе начала в 17 лет, начав сниматься в различных фотосессиях для мексиканских глянцев. В 2018 году занялась дизайном и выпустила собственную коллекцию купальников.

Активно вела свою страничку в Инстаграм, за которой следят полти 13 млн. подписчиков. В основном, в своей соцсети девушка публиковала откровенные снимки в нижнем белье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joselyn Cano (@joselyncano)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joselyn Cano (@joselyncano)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joselyn Cano (@joselyncano)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joselyn Cano (@joselyncano)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joselyn Cano (@joselyncano)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что скончался австралийский актер Хью Кияс-Берн.