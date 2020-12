Умер актер, сыгравший Несмертного Джо в "Безумном Максе"

2 декабря не стало австралийского актера, звезды фильма «Безумный Макс», Хью Кияса-Берна. Артисту было 73 года.

О смерти Хью Кияса-Берна сообщил режиссер и сценарист Тед Гейган на своей официальной странице в Twitter.

"Хью Кияс-Берн, невоспетый герой австралийского кинематографа, умер в возрасте 73 лет. Спасибо за все, сэр", - написал Гейган у себя на страничке.

Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I'm continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979's MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015's MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq

— Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) December 2, 2020