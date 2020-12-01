Стала известна причина смерти Дэвида Проуза, сыгравшего Дарта Вейдера

Как сообщал "Телеграф", британский актер Дэвид Проуз, который сыграл Дарта Вейдера в оригинальной трилогии культовых "Звездных войн", ушел из жизни 28 ноября.

Изначально причину смерти Проуза не называли, но в интервью The Sun его дочь Рэйчел призналась, что у актера был коронавирус.

"Две недели пролежал в лондонской больнице вместе с COVID. Ему было 85 лет", - передает издание.

Рэйчел также подтвердила, что ранее у ее отца была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Бывший культурист из-за внушительного телосложения играл злодея в оригинальных фильмах по "Звездным войнам". Но больше всего Дэвид Проуз гордился своей супергеройской ролью в сериале "Человек Кодекса Зеленого Креста".

Напомним, что в возрасте 38 лет скончался соучредитель флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн.