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Стала известна причина смерти Дэвида Проуза, сыгравшего Дарта Вейдера

Стала известна причина смерти Дэвида Проуза, сыгравшего Дарта Вейдера
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Как сообщал "Телеграф", британский актер Дэвид Проуз, который сыграл Дарта Вейдера в оригинальной трилогии культовых "Звездных войн", ушел из жизни 28 ноября.

Изначально причину смерти Проуза не называли, но в интервью The Sun его дочь Рэйчел призналась, что у актера был коронавирус.

"Две недели пролежал в лондонской больнице вместе с COVID. Ему было 85 лет", - передает издание.

Рэйчел также подтвердила, что ранее у ее отца была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Скончалась звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"

Бывший культурист из-за внушительного телосложения играл злодея в оригинальных фильмах по "Звездным войнам". Но больше всего Дэвид Проуз гордился своей супергеройской ролью в сериале "Человек Кодекса Зеленого Креста".

Напомним, что в возрасте 38 лет скончался соучредитель флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн.

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Все по теме:

Смерть, Коронавирус, Covid-19, Дэвид Проуз.

Автор:

Телеграф
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