Один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge умер на 38 году жизни

Соучредитель популярного в сети флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн умер в США после продолжительной болезни.

Об этом в Facebook сообщила Ассоциация бокового амиотрофического склероза (БАС), которым страдал Куинн.

"Мы глубоко сожалеем, что в возрасте 37 лет скончался Пэт Квинн, сооснователь БАС Ice Bucket Challenge", - сообщается в посте.

Куинну диагноз БАС поставили еще в 2013 году, когда ему было 30 лет. Он продолжал помогать популяризировать величайшую кампанию Ice Bucket Challenge в социальных сетях.

From #YonkersPD Commissioner John J. Mueller:

“With deep sadness, the Yonkers Police Department shares the passing of Honorary Police Officer Pat Quinn #1010. Pat was an amazing man, who took an extremely challenging personal journey and transformed his illness into a beacon... pic.twitter.com/bbtuINhIey

— Yonkers Police HQ (@YonkersPD) November 22, 2020