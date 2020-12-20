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Супруга принца Чарльза снялась в фотосессии для британского журнала (фото)

Супруга принца Чарльза снялась в фотосессии для британского журнала (фото)
Обновлено 19:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Супруга принца Чарльза, герцогиня Камилла написала статью для эксклюзивного выпуска Stella Magazine известного британского издания The Telegraph, а также появилась на его обложке.

Роскошные снимки с фотосессии опубликованы на странице Кларенс-хаус в Инстаграме.

Для съемки герцогиня выбрала длинное платье насыщенного красного цвета. Камилла позировала на фоне рождественской елки, что придало фотографиям новогоднюю атмосферу. Свой образ Камилла дополнила длинными черными сапогами и серебристыми брошью и кольцом.

В своей статье для издания герцогиня Корнуольская порассуждала о проблемах одиночества пожилых людей, особенно в период карантина. Камилла отметила, что важно поддерживать их.

 
 
 
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Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что герцогиня Камилла и принц Чарльз презентовали свою рождественскую открытку 2020 года.

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Все по теме:

Королевская семья, Принц Чарльз, Герцогиня Камілла.

Автор:

Телеграф
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