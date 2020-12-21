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Умер создатель "Ну погоди" Александр Курляндский

Умер создатель "Ну погоди" Александр Курляндский
11:07 Сегодня Телеграф Фото: telegram - bazabazon

В понедельник 21 декабря ушел из жизни писатель и сценарист, автор мультсериала "Ну, погоди" Александр Курляндский. Ему было 82 года.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех.Ну почти".

Александр Курляндский является одним из создателей мультсериалов "Ну, погоди!", "Великолепный Гоша" и "Возвращение блудного попугая". В то же время несколько его юмористических рассказов были экранизированы для альманаха "Ералаш".

В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. А уже в 2007 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Стоит отметить, что на данный момент причина смерти Курляндского пока не установлена.  

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Александр Курляндский.

Автор:

Телеграф
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