Друг Джигарханяна прояснил, как артист умер на самом деле

14 ноября 2020 года не стало Армена Джигарханяна. Официальной причиной смерти назвали возраст и болезнь артиста, позже уточнив, что у него отказали почки.

7 декабря 75-летний российский юморист Евгений Петросян дал интервью Вячеславу Манучарову в программе «Эмпатия Манучи», где сказал, что не хочет повторить судьбу Армена Джигарханяна. Юморист заявил, что Джигарханян умер в муках: «Сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях!».

Однако близкий друг Армена Борисовича Артур Согомонян отрицает слова Петросяна. Согомонян утверждает, что Евгений Ваганович врет, так как он не общался с Джигарханяном, и поэтому не мог знать такие подробности о состоянии здоровья Армена Борисовича.

«Я не знаю, зачем люди говорят такие вещи. Конечно, это неправда. Я ни разу не видел и не слышал, чтобы они общались», — сказал Артур Согомонян.

Друг Армена Джигарханяна рассказал, что пока артист находился в больнице, его родственники обеспечили ему отличный уход. Армен Борисович был под постоянным наблюдением.

«Мы общались практически каждый день по телефону, поэтому близко такого не было» - говорит Согомонян.

Артур Аршамович Согомонян - бизнесмен, президент и владелец компании «ФомЛайн» (Foam Line), владелец футбольного клуба Пюник.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Московский драматический театр определился с новым руководителем и назвал приемника Джигарханяна.