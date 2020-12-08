Названо имя преемника Армена Джигарханяна в театре

14 ноября мир взволновала новость о кончине народного артист СССР Армена Джигарханяна. И Московский драматический театр остался без руководства.

Армен Джигарханян был основателем и руководителем театра с конца 1990-х годов. В своем детище артист лучших учеников из ВГИКа.

После смерти, театр не остался без руководителя. На сайте мэра Москвы появилась новость о назначении нового худрука Московского драматического театра – им стал Сергей Газаров.

«Я принял предложение Департамента культуры возглавить театр в качестве художественного руководителя, хорошо понимая, в каком сложном положении находится театр, какие проблемы и первостепенные задачи придется решать, а их не мало. Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы её сделаем!» - прокомментировал свое назначение Газаров.

Сергей Ишханович Газаров — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

В далеком 1975 году Сергей Ишханович приехал покорять Москву, став одним из студентов ГИТИСа. В 1980-м, окончив ГИТИС, Газаров вошел в труппу московского «Современника». А в 1986 году стал выступать на сцене Театра-студии Табакова.

Сразу после окончания ГИТИСа Газаров начал сниматься в кино. Поначалу это были небольшие, часто эпизодические роли. Лишь через три года кинокарьеры он снялся в главной роли в фильме «Выигрыш одинокого коммерсанта», где сыграл латиноамериканца.

В 1998-м он стал главным режиссером Московского драматического театра «Д» под руководством Армена Джигарханяна, где снискал славу «постановщика-людоеда».

Актер снимался в таких фильмах как «След саламандры», «Доктор Тырса», «Моя вторая половинка», «Август.Восьмого», «Невеста моего друга», «Под прикрытием», «Сын отца народов», «Веселые ребята», «Экипаж».

Сергей Газаров был дважды женат. Первая супруга артиста, Ирина Метлицкая, умерла от лейкемии в 1997 году. Ирина подарила Сергею двух сыновей – Петр и Никита. Вторая супруга – Елена. В 2007 году родила актеру еще одного сына – Степана.

Сергей Газаров с Ириной Метлицкой

Ранее, «Телеграф» показывал, каким был Армен Джигарханян в последние годы жизни.