Черная маска и горы цветов: сын Джигарханяна показал могилу отца

14 ноября, не стало российский актер Армен Джигарханян, умершего от отказа почек.

Его сын Степан Джигарханян, проживающий сейчас в США, смог прилететь к могиле отца и показать, в каких условиях покоится легендарный актер.

"Прощание. Так вышло, что почти tet-a-tet...", - пишет Степан.

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Напомним, что Армена Борисовича похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище, рядом с его дочерью Еленой, погибшей 30 лет назад от угарного газа.

Ранее Степан размещал одно из последних фото Джигарханяна-старшего.

Стоить добавить, что Степан Джигарханян проживает в Калифорнии, где занимается игорным бизнесом и много путешествует.

Как выглядел в молодости российский актер Армен Джигарханян - узнайте в материалах "Телеграфа".