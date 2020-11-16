Появились последние фото Джигарханяна

В субботу, 14 ноября, ушел из жизни легендарный российский актер Армен Джигарханян. Причиной смерти 85-летнего мужчины стал отказ почек.

Его сын, актер и путешественник Степан Джигарханян на своей странице в соцсети Инстаграм опубликовал одно из последних фото своего отца.

К посту Степан добавил цитату из пьесы "Беседы с Сократом".

View this post on Instagram A post shared by Степан Джигарханян (@st_jigar)

Кроме этого, на странице Джигарханяна-младшего есть последние фотографии отца, сделанные в Московском драматическом театре, которым Армен Борисович руководил до самой смерти, а также с близкими актера.

View this post on Instagram A post shared by Степан Джигарханян (@st_jigar)

View this post on Instagram A post shared by Степан Джигарханян (@st_jigar)

View this post on Instagram A post shared by Степан Джигарханян (@st_jigar)

View this post on Instagram A post shared by Степан Джигарханян (@st_jigar)

Стоить добавить, что Степан Джигарханян является актером, блогером и ярым путешественником. В своих соцсетях мужчина публикует множество фотографий и видео с разных уголков мира.

View this post on Instagram A post shared by Степан Джигарханян (@st_jigar)

View this post on Instagram A post shared by Степан Джигарханян (@st_jigar)

View this post on Instagram A post shared by Степан Джигарханян (@st_jigar)

Ранее "Телеграф" показал, каким был в молодости и в последние годы легендарный актер Армен Джигарханян.