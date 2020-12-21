"Топ-модель по-українськи": имя победительницы шоу

В понедельник, 21 декабря, состоялся финальный выпуск шоу "Супер топ-модель по-украински", во время которого судьи определили имя победительницы проекта.

За первое место на протяжении девяти недель боролись трое финалисток - Таня Брык, Саша Литвин и Даша Майстренко. Однако, победу одержала только одна из них.

Итак, победительницей "Супер Топ-модель по-украински" стала участница самого первого сезона - Таня Брык.

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В финальную неделю каждая из девушек убеждала экспертов, что именно она достойна победы в шоу.

В заключительном выпуске проекта вернулись все выбывшие участницы, для того чтобы поддержать финалисток. Вместе с финальной тройкой девушки прошли грандиозное дефиле.

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Также, на неделе Таню, Сашу и Дашу ожидала сложная фотосессия на летающей люстре.

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Финальным испытанием финалисток стал манифест, во время которого каждая убеждала судей, что именно она достойна победы. Девушки поведали свою историю жизни и рассказали о своей социальной миссии.

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Ранее, «Телеграф» рассказывал, кто из моделей покинул проект «Супер топ-модель по-украински» за шаг до финала.